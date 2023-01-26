Транспорт в Киеве - на два маршрута выходит 13 автобусов

Автобусы в Киеве

С пятницы, 27 января в Киеве на два маршрута выйдут 13 автобусов. Столица их получила в начале января от международных партнеров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Автобусы в Киеве

По словам Кличко, благодаря помощи Риги и Тампере, столица улучшает транспортное соединение и возобновляет работу двух автобусных маршрутов:

№ 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова — станция метро "Лукьяновская";

№ 97-К: "Улица Академика Ефремова — Рынок (Массив Новобеличи)".

Также мэр столицы уточнил, что на маршрут №9 выйдут автобусы Mercedes, полученные Киевом от Риги. Такие автобусы будут курсировать и по имеющемуся маршруту № 97. А на маршруте № 97-К будут ездить автобусы марки Volvo, которые Киеву предоставил финский город Тампере.

Кроме того, Кличко напомнил, что в начале 2023 года Киев получил от Риги еще 11 автобусов. Первые поступили в апреле 2022 года. А от Тампере было получено два автобуса.

Напомним, что Киевский городской совет отклонил петицию о введении безналичной оплаты в маршрутках, которая собрала более шести тысяч голосов. Вопрос о безналичной оплате в маршрутках якобы откладывается в пользу частных перевозчиков с 2019 года.