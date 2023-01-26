Транспорт у Києві - на два маршрути виходить 13 автобусів

Автобуси у Києві

З п'ятниці, 27 січня, у Києві на два маршрути вийдуть 13 автобусів. Столиця їх отримала на початку січня міжнародних партнерів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко .

Автобуси у Києві

За словами Кличка, завдяки допомозі Риги та Тампере, столиця покращує транспортне сполучення та відновлює роботу двох автобусних маршрутів:

№ 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова — станція метро "Лук'янівська";

№ 97-К: "Вулиця Єфремова Академіка — Ринок (Масив Новобіличі)".

Також мер столиці уточнив, що маршрут №9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і за наявним маршрутом № 97. А маршрутом № 97-К їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.

Крім того, Кличко нагадав, що на початку 2023 року Київ одержав від Риги ще 11 автобусів. Перші надійшли у квітні 2022 року. А від Тампере було отримано два автобуси.

Нагадаємо, що Київська міська рада відхилила петицію про запровадження безготівкової оплати в маршрутках, яка зібрала понад шість тисяч голосів. Питання про безготівкову оплату в маршрутках нібито відкладається на користь приватних перевізників із 2019 року.