Транспорт у Києві - на два маршрути виходить 13 автобусів

У Києві на два маршрути виведуть додатково 13 автобусів: деталі
З п'ятниці, 27 січня, у Києві на два маршрути вийдуть 13 автобусів. Столиця їх отримала на початку січня міжнародних партнерів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко .
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Автобуси у Києві
За словами Кличка, завдяки допомозі Риги та Тампере, столиця покращує транспортне сполучення та відновлює роботу двох автобусних маршрутів:
- № 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова — станція метро "Лук'янівська";
- № 97-К: "Вулиця Єфремова Академіка — Ринок (Масив Новобіличі)".
Також мер столиці уточнив, що маршрут №9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і за наявним маршрутом № 97. А маршрутом № 97-К їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.
Крім того, Кличко нагадав, що на початку 2023 року Київ одержав від Риги ще 11 автобусів. Перші надійшли у квітні 2022 року. А від Тампере було отримано два автобуси.
Нагадаємо, що Київська міська рада відхилила петицію про запровадження безготівкової оплати в маршрутках, яка зібрала понад шість тисяч голосів. Питання про безготівкову оплату в маршрутках нібито відкладається на користь приватних перевізників із 2019 року.