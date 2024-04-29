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В Киеве на взятке разоблачили чиновника Управления государственного контроля

29 апреля 2024 10:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве на взятке разоблачили чиновника Управления государственного контроля
Задержание на взятке. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве правоохранители разоблачили чиновника Управления государственного контроля на границе на получении взятки. Он требовал деньги за разрешения на вывоз кроликов за границу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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По данным полиции, к главному специалисту одного из отделов Управления государственного контроля на границе обратился предприниматель, который занимается разведением кроликов.

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Обыски у чиновника. Фото: Нацполиция

Он хотел получить соответствующие разрешения для дальнейшей поставки животных в страны Европы. Однако чиновник потребовал у мужчины деньги за ускорение процедуры оформления необходимых паспортов и международных ветеринарных сертификатов. За свои "услуги" по предоставлению документов для 40 кроликов он хотел получить 12,5 тыс. гривен.

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Изъятые деньги. Фото: Нацполиция


Правоохранители задержали чиновника при получении им взятки и сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот поста полиции Киева

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили на взятке главу райсуда и посредника. За 2500 долларов судья должен был принять "правильное" решение по снятию ареста с имущества.

Также мы писали, что во Львове задержали 26-летнего чиновника Военной службы правопорядка ВСУ, который предлагал за взятки службу в безопасных регионах.

Киев
граница
взятка
животные
предприниматели
должность

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