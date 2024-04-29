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У Києві на хабарі викрили посадовця Управління державного контролю

29 квітня 2024 10:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві на хабарі викрили посадовця Управління державного контролю
Затримання на хабарі. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві правоохоронці викрили посадовця Управління державного контролю на кордоні на одержанні хабаря. Він вимагав гроші за дозволи на вивезення кролів за кордон.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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За даними поліції, до головного спеціаліста одного з відділів Управління державного контролю на кордоні звернувся підприємець, який займається розведенням кролів.

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Обшуки в посадовця. Фото: Нацполіція

Він хотів отримати відповідні дозволи для подальшого постачання тварин у країни Європи. Однак посадовець почав вимагати в чоловіка гроші за прискорення процедури оформлення необхідних паспортів та міжнародних ветеринарних сертифікатів. За свої "послуги" у наданні документів для 40 кролів він хотів отримати 12,5 тис. гривень. 

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Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним хабаря та повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці викрили на хабарі голову райсуду та посередника. За 2500 доларів суддя повинен був ухвалити "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна. 

Також ми писали, що у Львові затримали 26-річного посадовця Військової служби правопорядку ЗСУ, який пропонував за хабарі службу у безпечних регіонах.

Київ
кордон
хабар
тварини
підприємці
посада

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