У Києві на хабарі викрили посадовця Управління державного контролю
У Києві правоохоронці викрили посадовця Управління державного контролю на кордоні на одержанні хабаря. Він вимагав гроші за дозволи на вивезення кролів за кордон.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram в понеділок, 29 квітня.
Посадовця Управління держконтролю викрили на хабарництві
За даними поліції, до головного спеціаліста одного з відділів Управління державного контролю на кордоні звернувся підприємець, який займається розведенням кролів.
Він хотів отримати відповідні дозволи для подальшого постачання тварин у країни Європи. Однак посадовець почав вимагати в чоловіка гроші за прискорення процедури оформлення необхідних паспортів та міжнародних ветеринарних сертифікатів. За свої "послуги" у наданні документів для 40 кролів він хотів отримати 12,5 тис. гривень.
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним хабаря та повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці викрили на хабарі голову райсуду та посередника. За 2500 доларів суддя повинен був ухвалити "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна.
Також ми писали, що у Львові затримали 26-річного посадовця Військової служби правопорядку ЗСУ, який пропонував за хабарі службу у безпечних регіонах.
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