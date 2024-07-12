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В Киеве на взятке задержан один из главных налоговиков

12 июля 2024 13:24
Галина Шподарева - редактор
В Киеве на взятке задержали налоговика — какую должность занимал подозреваемый
Задержание киевского налоговика. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 12 июля.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Задержание на взятке налоговика и посредника

Одному из главных налоговиков Киева инкриминируют взяточничество

В коррупции подозревают исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. По материалам дела, чиновник причастен к вымогательству денег от столичных предпринимателей. Сумму в СБУ не озвучили.

В Киеве на взятке задержан один из главных налоговиков - фото 2
Задержание на взятке налоговика в Киеве. Фото: СБУ

"Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу топлива", — рассказали в СБУ. 

Для коммуникации с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого. Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".

В Киеве на взятке задержан один из главных налоговиков - фото 3
Задержание подозреваемых во взяточничестве. Фото: СБУ

Санкция по статье

Обоим задержанным объявлено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция по статье — до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.

Ранее мы писали, что в Украине пытались подкупить руководство Государственной таможенной службы за один миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

Жителя Одесской области задержали за попытку подкупить пограничника. За 3 тис. долларов он хотел "официально" попасть в Молдову, однако инспектор ГНСУ такую идею не оценил, поэтому взяточнику грозит тюрьма.

СБУ Киев коррупция взятка Налоговая служба вымогательство задержание

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