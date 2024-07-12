В Киеве на взятке задержали налоговика — какую должность занимал подозреваемый

Задержание киевского налоговика. Фото: СБУ

СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 12 июля.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Задержание на взятке налоговика и посредника

Одному из главных налоговиков Киева инкриминируют взяточничество

В коррупции подозревают исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. По материалам дела, чиновник причастен к вымогательству денег от столичных предпринимателей. Сумму в СБУ не озвучили.

Задержание на взятке налоговика в Киеве. Фото: СБУ

"Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу топлива", — рассказали в СБУ.

Для коммуникации с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого. Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".

Задержание подозреваемых во взяточничестве. Фото: СБУ

Санкция по статье

Обоим задержанным объявлено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция по статье — до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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