У Києві на хабарі затримали податківця — яку посаду займав підозрюваний

У Києві на хабарі затримали одного з головних податківців
СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом. Разом із чиновником затримали також і посередника.
Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 12 липня.
Затримання на хабарі податківця та посередника
Одному з головних податківців Києва інкримінують хабарництво.
В корупції підозрюють виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві. За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання грошей від столичних підприємців. Суму в СБУ не озвучили.
"Задокументовано, як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову винагороду чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального", — розповіли в СБУ.
Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого. Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".
Санкція за статтею
Обом затриманим оголошено про підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція за статтею — до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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