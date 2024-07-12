У Києві на хабарі затримали податківця — яку посаду займав підозрюваний

Затримання київського податківця. Фото: СБУ

СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом. Разом із чиновником затримали також і посередника.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 12 липня.

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Затримання на хабарі податківця та посередника

Одному з головних податківців Києва інкримінують хабарництво.

В корупції підозрюють виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві. За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання грошей від столичних підприємців. Суму в СБУ не озвучили.

Затримання на хабарі податківця у Києві. Фото: СБУ

"Задокументовано, як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову винагороду чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального", — розповіли в СБУ.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого. Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".

Затримання підозрюваних у хабарництві. Фото: СБУ

Санкція за статтею

Обом затриманим оголошено про підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція за статтею — до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

Раніше ми писали, що в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за один мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

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