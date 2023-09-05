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В Киеве на одном из проспектов ограничат движение: в чем причина

5 сентября 2023 14:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на одном из проспектов ограничат движение: в чем причина
Ремонтные работы в Киеве. Фото: Вечерний Киев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка из-за капитального ремонта. Временные неудобства продлятся до 10 сентября.

Об этом сообщает Киевсовет.

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Из-за капитального ремонта до 10 сентября ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка — от площади Сантьяго-де-Чили до путепровода на пересечении с проспектом Степана Бандеры.

Также ограничение движения будет производиться на двух заездах указанного путепровода.

 

Ограничение движения в Киеве. Фото: Киевавтодор

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Киевлянам и гостям столицы сообщили о состоянии воздуха в Киеве. Специалисты отмечают, что сегодня, 5 сентября, воздух почти чистый, уровень загрязненности низкий.

Недавно столичная полиция получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева, вокзалов и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация, к счастью, не подтвердилась.

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