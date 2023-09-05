В Киеве на одном из проспектов ограничат движение: в чем причина

Ремонтные работы в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В столице ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка из-за капитального ремонта. Временные неудобства продлятся до 10 сентября.

Об этом сообщает Киевсовет.

Читайте также:

Подробности

Из-за капитального ремонта до 10 сентября ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка — от площади Сантьяго-де-Чили до путепровода на пересечении с проспектом Степана Бандеры.

Также ограничение движения будет производиться на двух заездах указанного путепровода.

Ограничение движения в Киеве. Фото: Киевавтодор

Последние новости Киева

В столице киевлянин убил свою родную сестру и обворовал ее квартиру. Полицейские задержали злоумышленника.

Киевлянам и гостям столицы сообщили о состоянии воздуха в Киеве. Специалисты отмечают, что сегодня, 5 сентября, воздух почти чистый, уровень загрязненности низкий.

Недавно столичная полиция получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева, вокзалов и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация, к счастью, не подтвердилась.