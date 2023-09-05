В Киеве на одном из проспектов ограничат движение: в чем причина
В столице ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка из-за капитального ремонта. Временные неудобства продлятся до 10 сентября.
Об этом сообщает Киевсовет.
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Из-за капитального ремонта до 10 сентября ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка — от площади Сантьяго-де-Чили до путепровода на пересечении с проспектом Степана Бандеры.
Также ограничение движения будет производиться на двух заездах указанного путепровода.
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