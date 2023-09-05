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У Києві на одному із проспектів обмежать рух: у чому причина

5 вересня 2023 14:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на одному із проспектів обмежать рух: у чому причина
Ремонтні роботи в Києві. Фото: Вечірній Київ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Володимира Івасюка через капітальний ремонт. Тимчасові незручності триватимуть до 10 вересня.

Про це повідомляє Київрада.

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Деталі

Через капітальний ремонт до 10 вересня обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Володимира Івасюка — від площі Сантьяго-де-Чилі до шляхопроводу на перетині із проспектом Степана Бандери.

Також обмеження руху здійснюватиметься на двох заїздах вказаного шляхопроводу.

 

Обмеження руху в Києві. Фото: Київавтодор

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