У Києві на одному із проспектів обмежать рух: у чому причина

Ремонтні роботи в Києві. Фото: Вечірній Київ

У столиці обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Володимира Івасюка через капітальний ремонт. Тимчасові незручності триватимуть до 10 вересня.

Про це повідомляє Київрада.

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Через капітальний ремонт до 10 вересня обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Володимира Івасюка — від площі Сантьяго-де-Чилі до шляхопроводу на перетині із проспектом Степана Бандери.

Також обмеження руху здійснюватиметься на двох заїздах вказаного шляхопроводу.

Обмеження руху в Києві. Фото: Київавтодор

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