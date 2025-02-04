Более полумиллиона грн украли в Киеве во время ремонта дороги

Чиновнице сообщают о подозрении. Фото: КГП

Чиновнице дорожно-эксплуатационного управления Святошинского района Киева сообщили о подозрении. Она переплатила за асфальтобетонную смесь 600 тыс. гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram во вторник, 4 февраля.

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Как отмечают в прокуратуре, киевскую чиновницу КП "ДЭУ Святошинского района города Киева" подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей. Это повлекло убытки на более 600 тыс. гривен.

"В ноябре 2023 года коммунальное предприятие "ДЭУ Святошинского района города Киева" и частная организация заключили договор на поставку асфальтобетонной смеси на сумму более 4 млн гривен", — сообщают в прокуратуре.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Чиновница, по информации следствия, не изучила должным образом рыночные цены на соответствующие товары. Это привело к закупке смеси по завышенной цене.

"Проведенными экспертизами установлено завышение стоимости асфальтобетонной смеси на сумму более 600 тыс. гривен", — добавили в прокуратуре.

Улицу заливают асфальтом. Фото: КГП

Напомним, в Одессе чиновницу подозревают в переплате 1,3 млн гривен средств. Это произошло при закупке генераторов для школ.

Также в Киеве чиновника "Киевзеленстроя" обвиняют в растрате 200 тыс. гривен. Он переплатил средства во время ремонта парка в Дарницком районе.