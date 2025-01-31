Переплатив 200 тис. грн під час ремонту парку — у Києві посадовець отримав підозру

Ремонт парку у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Колишній посадовець "Київзеленбуду" під час ремонту парку у Дарницькому районі Києва переплатив 200 тисяч гривень під час ремонту. Йому загрожує вісім років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, 31 січня.

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Правоохоронці з'ясували, що у 2023 році "Київзеленбуд" та приватне підприємство уклали договір на ремонт парку у Дарницькому районі Києва між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл.

Ремонт парку в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Ремонт парку в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Надалі ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об’єднання, розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт", — йдеться у повідомленні.

Експерти дійшли до висновку, що такі дії посадовця завдали збитків столичній громаді на 200 тисяч гривень. Тому Дарницька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо експосадовця за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Тепер підозрюваному загрожує вісім років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, посадовця Подільської РВА підозрюють у розтраті державних грошей. Він закупив двері та вікна для багатоповерхівки за завищеною ціною.

Крім того, столичні посадовці розікрали мільйони на купівлі кондиціонерів в електрички. Їм уже оголосили підозри.