Пожар в Киеве 8 февраля — на Троещине вспыхнул огонь

Пожар в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве произошел пожар на Троещине. Предполагают, что мог загореться Свято-Троицкий храм УПЦ.

Видео и фото пожара обнародовали в сети местные паблики в субботу, 8 февраля.

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Пожар на Троещине в Киеве

Пожар вспыхнул вечером 8 февраля. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Очевидцы говорят, что огонь может перекинуться на частные дома поблизости.

Напомним, сегодня утром пожар произошел и в Херсоне. Огонь вспыхнул из-за российского обстрела. Загорелся частный дом.

Также масштабный пожар в ночь на 8 февраля произошел в Сумах. Огонь охватил значительную площадь жилого дома, нанеся серьезные разрушения.