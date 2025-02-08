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В Киеве на Троещине произошел масштабный пожар — видео

8 февраля 2025 18:01
Ольга Антоновская - редактор
Пожар в Киеве 8 февраля — на Троещине вспыхнул огонь
Пожар в Киеве. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве произошел пожар на Троещине. Предполагают, что мог загореться Свято-Троицкий храм УПЦ.

Видео и фото пожара обнародовали в сети местные паблики в субботу, 8 февраля.

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Пожар вспыхнул вечером 8 февраля. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Очевидцы говорят, что огонь может перекинуться на частные дома поблизости.

Напомним, сегодня утром пожар произошел и в Херсоне. Огонь вспыхнул из-за российского обстрела. Загорелся частный дом.

Также масштабный пожар в ночь на 8 февраля произошел в Сумах. Огонь охватил значительную площадь жилого дома, нанеся серьезные разрушения.

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