Пожар в Киеве 8 февраля — на Троещине вспыхнул огонь

В Киеве на Троещине произошел масштабный пожар — видео
В Киеве произошел пожар на Троещине. Предполагают, что мог загореться Свято-Троицкий храм УПЦ.
Видео и фото пожара обнародовали в сети местные паблики в субботу, 8 февраля.
Пожар на Троещине в Киеве
Пожар вспыхнул вечером 8 февраля. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Очевидцы говорят, что огонь может перекинуться на частные дома поблизости.
Напомним, сегодня утром пожар произошел и в Херсоне. Огонь вспыхнул из-за российского обстрела. Загорелся частный дом.
Также масштабный пожар в ночь на 8 февраля произошел в Сумах. Огонь охватил значительную площадь жилого дома, нанеся серьезные разрушения.
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