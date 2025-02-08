Пожежа у Києві 8 лютого — на Троєщині спалахнув вогонь

Пожежа у Києві. Фото: скриншот

У Києві сталася пожежа на Троєщині. Припускають, що міг зайнятися Свято-Троїцький храм УПЦ.

Відео та фото пожежі оприлюднили в мережі місцеві пабліки в суботу, 8 лютого.

Читайте також:

Пожежа на Троєщині у Києві

Пожежа спалахнула ввечері 8 лютого. Причина виникнення загоряння наразі невідома. Очевидці кажуть, що вогонь може перекинутися на приватні будинки поблизу.

Нагадаємо, сьогодні зранку пожежа сталася й у Херсоні. Вогонь спалахнув через російський обстріл. Загорівся приватний будинок.

Також масштабна пожежа у ніч проти 8 лютого сталася в Сумах. Вогонь охопив значну площу житлового будинку, завдавши серйозних руйнувань.