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У Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа — відео

8 лютого 2025 18:01
Ольга Антоновська - редактор
Пожежа у Києві 8 лютого — на Троєщині спалахнув вогонь
Пожежа у Києві. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

У Києві сталася пожежа на Троєщині. Припускають, що міг зайнятися Свято-Троїцький храм УПЦ.

Відео та фото пожежі оприлюднили в мережі місцеві пабліки в суботу, 8 лютого.

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Пожежа спалахнула ввечері 8 лютого. Причина виникнення загоряння наразі невідома. Очевидці кажуть, що вогонь може перекинутися на приватні будинки поблизу.

Нагадаємо, сьогодні зранку пожежа сталася й у Херсоні. Вогонь спалахнув через російський обстріл. Загорівся приватний будинок.

Також масштабна пожежа у ніч проти 8 лютого сталася в Сумах. Вогонь охопив значну площу житлового будинку, завдавши серйозних руйнувань.

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