В Киеве на трубу упал строительный кран — на улицах образовался настоящий потоп

Затопленная улица Ревуцкого в Киеве. Фото: скриншот из местных Telegram-каналов

В Киеве на улице Ревуцкого упал башенный кран, который повредил трубу. В результате дорогу затопило водой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сейчас на улице дорогу перекрыли. Там образовались огромные очереди из авто.

Ликвидация аварийных построек в Киеве

Отметим, что 30 ноября спасатели ликвидировали аварийность поврежденного фасада многоэтажки в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщили в Киевской службе спасения.

Как известно, на улице Юрия Кондратюка на фасаде здания висел металлический лист, который, скорее всего, был надорван через сильный ветер и нес опасность для прохожих.

Устранение аварийности поврежденного фасада. Фото: КАРС

Поэтому благодаря высотному снаряжению и специнструменту специалисты закрепили элемент на здании во избежание чрезвычайной ситуации, которая могла произойти в случае его падения.

Устранение аварийности поврежденного фасада. Фото: КАРС

Напомним, в Одессе продолжаются работы по уборке завалов упавшей на улице Паустовского трубы котельной. Жители Пересыпского района почти на сутки остались без теплоснабжения, однако эта проблема уже решена.