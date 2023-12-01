В Киеве на трубу упал строительный кран — на улицах образовался настоящий потоп
В Киеве на улице Ревуцкого упал башенный кран, который повредил трубу. В результате дорогу затопило водой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что известно о прорыве трубы по состоянию на сейчас
Сейчас на улице дорогу перекрыли. Там образовались огромные очереди из авто.
Ликвидация аварийных построек в Киеве
Отметим, что 30 ноября спасатели ликвидировали аварийность поврежденного фасада многоэтажки в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщили в Киевской службе спасения.
Как известно, на улице Юрия Кондратюка на фасаде здания висел металлический лист, который, скорее всего, был надорван через сильный ветер и нес опасность для прохожих.
Поэтому благодаря высотному снаряжению и специнструменту специалисты закрепили элемент на здании во избежание чрезвычайной ситуации, которая могла произойти в случае его падения.
Напомним, в Одессе продолжаются работы по уборке завалов упавшей на улице Паустовского трубы котельной. Жители Пересыпского района почти на сутки остались без теплоснабжения, однако эта проблема уже решена.
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