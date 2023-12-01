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У Києві на трубу впав будівельний кран — на вулицях утворився справжній потоп

1 грудня 2023 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві на трубу впав будівельний кран — на вулицях утворився справжній потоп
Затоплена вулиця Ревуцького у Києві. Фото: скриншот з місцевих Telegram-каналів
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві на вулиці Ревуцького впав баштовий кран, який пошкодив трубу. Внаслідок цього дорогу затопило водою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Наразі на вулиці дорогу перекрили. Там утворилися величезні черги з авто. 

Ліквідація аварійних споруд у Києві

Зазначимо, що вчора, 30 листопада, рятувальники ліквідували аварійність пошкодженого фасаду багатоповерхівки в Оболонському районі Києва. 

Про це повідомили у Київській службі порятунку. 

Як відомо, на вулиці Юрія Кондратюка на фасаді будівлі висів металевий лист, який, швидше за все, був надірваний черех сильний вітер та ніс небезпеку для перехожих.

аварійні споруди у Києві
Ліквідація аварійності пошкодженого фасаду. Фото: КАРС

Тому завдяки висотному спорядженню та спецінструменту фахівці закріпили елемент на будівлі, аби уникнути надзвичайної ситуації, яка могла статися у разі його падіння.

аварійні споруди у Києві
Ліквідація аварійності пошкодженого фасаду. Фото: КАРС

Нагадаємо, в Одесі тривають роботи з прибирання завалів труби котельної, яка впала на вулиці Паустовського. Мешканці Пересипського району майже на добу залишилися без теплопостачання, проте наразі ця проблема уже вирішена. 

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