У Києві на трубу впав будівельний кран — на вулицях утворився справжній потоп
У Києві на вулиці Ревуцького впав баштовий кран, який пошкодив трубу. Внаслідок цього дорогу затопило водою.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що відомо про прорив труби станом на зараз
Наразі на вулиці дорогу перекрили. Там утворилися величезні черги з авто.
Ліквідація аварійних споруд у Києві
Зазначимо, що вчора, 30 листопада, рятувальники ліквідували аварійність пошкодженого фасаду багатоповерхівки в Оболонському районі Києва.
Про це повідомили у Київській службі порятунку.
Як відомо, на вулиці Юрія Кондратюка на фасаді будівлі висів металевий лист, який, швидше за все, був надірваний черех сильний вітер та ніс небезпеку для перехожих.
Тому завдяки висотному спорядженню та спецінструменту фахівці закріпили елемент на будівлі, аби уникнути надзвичайної ситуації, яка могла статися у разі його падіння.
Нагадаємо, в Одесі тривають роботи з прибирання завалів труби котельної, яка впала на вулиці Паустовського. Мешканці Пересипського району майже на добу залишилися без теплопостачання, проте наразі ця проблема уже вирішена.
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