Акция FreeAzov в Киеве на ВДНХ 11 мая - фоторепортаж

В Киеве на ВДНХ состоялась акция FreeAzov — фоторепортаж
В воскресенье, 11 мая, в Киеве возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоялась акция в поддержку украинских военнопленных FreeAzov. Люди вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к судьбе защитников, которые уже длительное время находятся в российском плену.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция FreeAzov в Киеве
Участники акции выразили поддержку пленным и их семьям, подчеркнув важность сохранения постоянного внимания общества к этой теме.
Люди держали плакаты с напоминанием о том, что российский плен - это ад, через который проходят украинские военные.
Ранее мы писали, что украинский защитник пробыл два года в российском плену и потерял в весе 50 кг.
Напомним, 6 мая Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.
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