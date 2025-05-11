Акция FreeAzov в Киеве на ВДНХ 11 мая - фоторепортаж

Акция в поддержку пленных военных. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 мая, в Киеве возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоялась акция в поддержку украинских военнопленных FreeAzov. Люди вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к судьбе защитников, которые уже длительное время находятся в российском плену.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Участники акции выразили поддержку пленным и их семьям, подчеркнув важность сохранения постоянного внимания общества к этой теме.

Люди держали плакаты с напоминанием о том, что российский плен - это ад, через который проходят украинские военные.

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли на улицу с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди стоят с плакатами вдоль дороги. Фото: Новини.LIVE

Мужчина держит плакат.Фото: Новини.LIVE

Плакат в поддержку пленных бойцов "Азова". Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что украинский защитник пробыл два года в российском плену и потерял в весе 50 кг.

Напомним, 6 мая Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.