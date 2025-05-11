Акція FreeAzov у Києві на ВДНГ 11 травня — фоторепортаж

Акція на підтримку полонених військових. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 травня, у Києві біля Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) відбулася акція на підтримку українських військовополонених FreeAzov. Люди вийшли на вулицю, аби привернути увагу до долі захисників, які вже тривалий час перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Учасники акції висловили підтримку полоненим та їхнім родинам, наголосивши на важливості збереження постійної уваги суспільства до цієї теми.

Люди тримали плакати з нагадуванням про те, що російський полон — це пекло, через яке проходять українські військові.

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Люди вийшли на вулицю з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди стоять з плакатами вздовж дороги. Фото: Новини.LIVE

Чоловік тримає плакат. Фото: Новини.LIVE

Плакат на підтримку полонених бійців "Азова". Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що український захисник пробув два роки у російському полоні та втратив у вазі 50 кг.

Нагадаємо, 6 травня Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.