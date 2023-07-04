В Киеве на Большой Кольцевой произошло ДТП: движение затруднено
Сегодня, 4 июля, на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП. Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Авария на Кольцевой
Движение затруднено на Кольцевой дороге на пересечении с улицей Янтарной в направлении метро "Академгородок".
Наблюдается пробка, водители просят планировать свой маршрут заранее.
Безумные пробки в Киеве утром
Также в КГГА сообщают о пробках на дорогах по следующим адресам:
- на Парковой дороге и Днепровском спуске в течение дня транспорт может курсировать свободно;
- ремонт путепровода возле ст. метро Левобережная завершат к концу этих суток;
- ремонт на проспекте Шухевича перед Северным мостом должен быть завершен в течение месяца.
Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев — Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.
Добавим, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.