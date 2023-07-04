Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве на Большой Кольцевой произошло ДТП: движение затруднено arrow

В Киеве на Большой Кольцевой произошло ДТП: движение затруднено

4 июля 2023 09:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на Большой Кольцевой произошло ДТП: движение затруднено
Знак "аварийки" на проезжей части. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 4 июля, на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП. Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Читайте также:

Авария на Кольцевой

Движение затруднено на Кольцевой дороге на пересечении с улицей Янтарной в направлении метро "Академгородок".

Наблюдается пробка, водители просят планировать свой маршрут заранее.

 

Безумные пробки в Киеве утром

Также в КГГА сообщают о пробках на дорогах по следующим адресам:

  • на Парковой дороге и Днепровском спуске в течение дня транспорт может курсировать свободно;
  • ремонт путепровода возле ст. метро Левобережная завершат к концу этих суток;
  • ремонт на проспекте Шухевича перед Северным мостом должен быть завершен в течение месяца.

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев — Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.

Добавим, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз