В Киеве на Большой Кольцевой произошло ДТП: движение затруднено

Знак "аварийки" на проезжей части. Фото: google.com

Сегодня, 4 июля, на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП. Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Авария на Кольцевой

Движение затруднено на Кольцевой дороге на пересечении с улицей Янтарной в направлении метро "Академгородок".

Наблюдается пробка, водители просят планировать свой маршрут заранее.

Безумные пробки в Киеве утром

Также в КГГА сообщают о пробках на дорогах по следующим адресам:

на Парковой дороге и Днепровском спуске в течение дня транспорт может курсировать свободно;

ремонт путепровода возле ст. метро Левобережная завершат к концу этих суток;

ремонт на проспекте Шухевича перед Северным мостом должен быть завершен в течение месяца.

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев — Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.

Добавим, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.