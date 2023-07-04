У Києві на Великій Кільцевій сталась ДТП: рух ускладнено

Знак "аварійки" на проїжджій частині. Фото: google.com

Сьогодні, 4 липня, на Великій Кільцевій дорозі сталась ДТП. Там легковик зіткнувся з фурою. За попередньою інформацією, без жертв.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Аварія на Кільцевій

Рух ускладнено на Кільцевій дорозі на перетині з вулицею Янтарною в напрямку метро "Академмістечко".

Спостерігається затор, водії просять планувати свій маршрут завчасно.

Шалені затори в Києві зранку

Також у КМДА повідомляють про затори на дорогах за такими адресами:

на Парковій дорозі та Дніпровському узвозі протягом дня транспорт може курсувати вільно;

ремонт шляхопроводу біля ст. метро Лівобережна завершать до кінця цієї доби;

ремонт на проспекті Шухевича перед Північним мостом мають завершити протягом місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Київ — Чоп зіткнулися автобус та ВАЗ. Відомо, що постраждало двоє дітей.

Додамо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Любомира Гузара зіткнулися три автівки. В аварію потрапили легковики Skoda та Lexus, а також позашляховик Nissan. За інформацією ЗМІ, з місця події втекли ще три автівки, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.