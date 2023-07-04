У Києві на Великій Кільцевій сталась ДТП: рух ускладнено
Сьогодні, 4 липня, на Великій Кільцевій дорозі сталась ДТП. Там легковик зіткнувся з фурою. За попередньою інформацією, без жертв.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Аварія на Кільцевій
Рух ускладнено на Кільцевій дорозі на перетині з вулицею Янтарною в напрямку метро "Академмістечко".
Спостерігається затор, водії просять планувати свій маршрут завчасно.
Шалені затори в Києві зранку
Також у КМДА повідомляють про затори на дорогах за такими адресами:
- на Парковій дорозі та Дніпровському узвозі протягом дня транспорт може курсувати вільно;
- ремонт шляхопроводу біля ст. метро Лівобережна завершать до кінця цієї доби;
- ремонт на проспекті Шухевича перед Північним мостом мають завершити протягом місяця.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Київ — Чоп зіткнулися автобус та ВАЗ. Відомо, що постраждало двоє дітей.
Додамо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Любомира Гузара зіткнулися три автівки. В аварію потрапили легковики Skoda та Lexus, а також позашляховик Nissan. За інформацією ЗМІ, з місця події втекли ще три автівки, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.