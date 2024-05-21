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В Киеве на весь день вводят графики отключения света

21 мая 2024 08:09
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Киеве 21 мая введут почасовые отключения света
Отключение света. Иллюстративное фото: radiotrek.rv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

По указанию Укрэнерго сегодня в Киеве все сутки будут действовать временные и почасовые отключения потребителей от электроснабжения. В КГВА попросили отнестись с пониманием к такой ситуации.

Об этом начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram во вторник, 21 мая.

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Глава КГВА заявил, что в столице, начиная с 00:00 часов и до 24:00, будут почасово отключать электроэнергию.

Пост Попко в Телеграмм
Пост Сергея Попко в Telegram

Попко написал, что ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы. Также он призвал население экономить электроэнергию, ведь каждый выключенный электроприбор — это вклад в стабильность работы энергосистемы.

Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко заявлял, что в Украине снова будут действовать отключения света, и назвал июль и август тяжелыми месяцами для энергосистемы.

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг, решили повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса. Новые цены начнут действовать с 1 июня.

Киев
электроэнергия
электроснабжение
Киевская военная администрация
Сергей Попко
отключения света

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