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У Києві на весь день запроваджують графіки відключення світла

21 травня 2024 08:09
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Києві 21 травня запровадять погодинні відключення світла
Відключення світла. Ілюстративне фото: radiotrek.rv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

За вказівкою Укренерго, сьогодні у Києві всю добу діятимуть тимчасові і погодинні відключення споживачів від електропостачання. У КМВА попросили віднестись із розуміння до такої ситуації.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Telegram у вівторок, 21 травня.

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Голова КМВА заявив, що у столиці, починаючи з 00:00 годин і до 24:00 будуть погодинно відключати електроенергію. 

Пост Попко в Телеграм
Пост Сергія Попко в Telegram

Попко написав, що обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Також він закликав населення економитии електроенергію, адже кожен вимкнений електроприлад — це внесок у стабільність роботи енергосистеми. 

Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко заявляв, що в Україні знову діятимуть відключення світла та назвав липень та серпень найважчими місяцями для енергосистеми.

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, вирішили підвищити тарифи на електроенергію для бізнесу. Нові ціни почнуть впроваджувати з 1 червня.

Київ
електроенергія
електропостачання
Київська військова адміністрація
Сергій Попко
відключення світла

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