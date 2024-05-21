У Києві 21 травня запровадять погодинні відключення світла

Відключення світла. Ілюстративне фото: radiotrek.rv

За вказівкою Укренерго, сьогодні у Києві всю добу діятимуть тимчасові і погодинні відключення споживачів від електропостачання. У КМВА попросили віднестись із розуміння до такої ситуації.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Telegram у вівторок, 21 травня.

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Голова КМВА заявив, що у столиці, починаючи з 00:00 годин і до 24:00 будуть погодинно відключати електроенергію.

Пост Сергія Попко в Telegram

Попко написав, що обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Також він закликав населення економитии електроенергію, адже кожен вимкнений електроприлад — це внесок у стабільність роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко заявляв, що в Україні знову діятимуть відключення світла та назвав липень та серпень найважчими місяцями для енергосистеми.

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, вирішили підвищити тарифи на електроенергію для бізнесу. Нові ціни почнуть впроваджувати з 1 червня.