В Киеве на выходных закроют движение троллейбусов на одной из улиц: что произошло

Троллейбусы в Киеве. Фото: Википедия

На выходных в Киеве будет закрыто движение троллейбусов по улице Митрополита Василия Липковского. Такие ограничения вводят из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает КГГА.

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Подробности

Движение троллейбусов на участке от ул. Гетмана Павла Скоропадского на ул. Сечеславская будет закрыта 8 и 9 июля в связи с выполнением строительных работ.

К этому времени будет организовано движение:

троллейбусов №3 от Железнодорожного массива до ст. м. "Украинских Героев" через просп. Воздухофлотский, просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко;

от Железнодорожного массива до ст. м. "Украинских Героев" через просп. Воздухофлотский, просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко; троллейбусов маршрута №9-К от ул. Кадетская роща к ст. м. "Украинских Героев" через просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко.

Напомним, ранее мы писали, что еще шесть варшавских вагонов прибыли в Киев в рамках технической помощи от польских коллег. Столичный метрополитен получил всего 18 вагонов.