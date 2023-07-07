В Киеве на выходных закроют движение троллейбусов на одной из улиц: что произошло
7 июля 2023 15:58
Троллейбусы в Киеве. Фото: Википедия
На выходных в Киеве будет закрыто движение троллейбусов по улице Митрополита Василия Липковского. Такие ограничения вводят из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает КГГА.
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Подробности
Движение троллейбусов на участке от ул. Гетмана Павла Скоропадского на ул. Сечеславская будет закрыта 8 и 9 июля в связи с выполнением строительных работ.
К этому времени будет организовано движение:
- троллейбусов №3 от Железнодорожного массива до ст. м. "Украинских Героев" через просп. Воздухофлотский, просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко;
- троллейбусов маршрута №9-К от ул. Кадетская роща к ст. м. "Украинских Героев" через просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко.
Напомним, ранее мы писали, что еще шесть варшавских вагонов прибыли в Киев в рамках технической помощи от польских коллег. Столичный метрополитен получил всего 18 вагонов.