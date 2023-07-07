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В Киеве на выходных закроют движение троллейбусов на одной из улиц: что произошло

7 июля 2023 15:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на выходных закроют движение троллейбусов на одной из улиц: что произошло
Троллейбусы в Киеве. Фото: Википедия
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На выходных в Киеве будет закрыто движение троллейбусов по улице Митрополита Василия Липковского. Такие ограничения вводят из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает КГГА.

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Подробности

Движение троллейбусов на участке от ул. Гетмана Павла Скоропадского на ул. Сечеславская будет закрыта 8 и 9 июля в связи с выполнением строительных работ.

К этому времени будет организовано движение:

  • троллейбусов №3 от Железнодорожного массива до ст. м. "Украинских Героев" через просп. Воздухофлотский, просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко;
  • троллейбусов маршрута №9-К от ул. Кадетская роща к ст. м. "Украинских Героев" через просп. Берестейский, б-р Тараса Шевченко.

Напомним, ранее мы писали, что еще шесть варшавских вагонов прибыли в Киев в рамках технической помощи от польских коллег. Столичный метрополитен получил всего 18 вагонов.

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