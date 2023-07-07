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У Києві на вихідних закриють рух тролейбусів на одній із вулиць: що сталося

7 липня 2023 15:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на вихідних закриють рух тролейбусів на одній із вулиць: що сталося
Тролейбуси в Києві. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На вихідних у Києві буде закрито рух тролейбусів на вулиці Митрополита Василя Липківського. Такі обмеження запроваджують через ремонтні роботи.

Про це повідомляє КМДА.

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Деталі

Рух тролейбусів на ділянці від вул. Гетьмана Павла Скоропадського до вул. Січеславської буде закрито 8 та 9 липня через виконанняя будівельних робіт.

На цей час буде організовано рух:

  • тролейбусів № 3 від Залізничного масиву до ст. м. "Українських Героїв" через просп. Повітрофлотський, просп. Берестейський, б-р Тараса Шевченка;
  • тролейбусів маршруту № 9-К від вул. Кадетський гай до ст. м. "Українських Героїв" через просп. Берестейський, б-р Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в рамках технічної допомоги від польських колег. Столичний метрополітен отримав загалом 18 вагонів.

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