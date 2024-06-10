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В Киеве над Днепром развернули флаг рекордной длины

10 июня 2024 17:47
- Галина Шподарева
Новый рекорд Украины - в Киеве над Днепром развернули 207-метровый флаг
Рекорд Украины над Днепром развернули флаг длиной 207 метров. Фото: Киевский городской совет
- Галина Шподарева

В Киеве установили новый рекорд и развернули над Днепром флаг Украины длиной 207 метров. Достижения зафиксировали во время мероприятия по поддержке ветеранов, участников Революции Достоинства, участников русско-украинской войны и их семей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета в понедельник, 10 июня.

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"Это не просто проявление патриотизма, но и символ силы духа и несокрушимости народа. Такие инициативы способствуют национальному единению и поддержке национальной гордости. Этот новый рекорд, несомненно, запомнится как один из самых важных моментов для города", — отметила директор Департамента общественных коммуникаций. КГГА Мирослава Смирнова.

Мероприятие прошло в рамках реализации проектов городского конкурса "Общественная перспектива: прозрачная власть и активная община", организованного Департаментом общественных коммуникаций КГГА.

Напомним, во Львовской области дети из Мариуполя установили мировой рекорд: сделали 1320 ладоней на 18 полотнах длиной 25 метров и развернули их.

В городе Жовква на Львовщине мастер Галина Прикута создала крупнейшую мозаичную писанку и установила рекорд Украины. Женщина работала над изделием три месяца.

На въезде в Донецкую область возле стелы развевались особые флаги. Военнослужащие установили там стяги подразделений, защищающих восток Украины.

Киев
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