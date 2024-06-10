Новий рекорд України — у Києві над Дніпром розгорнули 207-метровий прапор

Рекорд України: над Дніпром розгорнули прапор довжиною 207 метрів. Фото: Київська міська рада

У Києві встановили новий рекорд та розгорнули над Дніпром прапор України завдовжки 207 метрів. Досягнення зафіксували під час заходу для підтримки ветеранів, учасників Революції Гідності, учасників російсько-української війни та їхніх родин.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської ради у понеділок, 10 червня.

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"Це не просто вияв патріотизму, але й символ сили духу та незламності народу. Такі ініціативи сприяють національному єднанню та підтримці національної гордості. Цей новий рекорд, безсумнівно, запам'ятається як один з визначних моментів для міста", — зазначила директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова.

Захід відбувся у рамках реалізації проєктів міського конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада", організованого Департаментом суспільних комунікацій КМДА.

Нагадаємо, на Львівщині діти з Маріуполя встановили світовий рекорд: зробили 1320 долоньок на 18 полотнах завдовжки 25 метрів і розгорнули їх.

У місті Жовква на Львівщині майстриня Галина Прикута створила найбільшу мозаїчну писанку, чим встановила рекорд України. Жінка працювала над виробом три місяці.

На в'їзді в Донецьку область біля стели замайоріли особливі стяги. Військовослужбовці встановили там прапори підрозділів, що боронять схід України.