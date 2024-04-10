В Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности — список советов от КГГА
В течение 10-11 апреля в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики предупреждают, что сухая погода, которая накроет Украину в ближайшее время, будет способствовать распространению пожаров в экосистемах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Пожарная опасность в Киеве 10-11 апреля
Из-за повышенного уровня пожарной опасности, киевлян и гостей столицы призывают осторожничать, отдыхая на природе, и не разводить костры в неприспособленных для этого местах.
"Также горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и большинстве северных областей.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит за нарушение пожарной безопасности
За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 340 до 1360 гривен (ст. 152 КУоАП).
Кроме того, горожанам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на поймах рек и приусадебных участках: не сжигать стерню, мусор, остатки растительности. Штраф за нарушение правил составит:
- для граждан — от 3 060 до 6 120 грн;
- для должностных лиц — от 15 300 до 21 420 грн.
Также штраф грозит за выжигание растительности в пределах территорий природно-заповедного фонда:
- для граждан — от 6 120 до 12 240 грн;
- для должностных лиц — от 21 420 до 30 600 грн.
В КГГА напомнили, что во время действия военного положения в Киеве и других городах продолжает действовать запрет на посещение лесов и въезд туда транспорта.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 10 апреля покажется теплой. Жарче всего будет в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.
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