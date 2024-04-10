У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки — перелік порад від КМДА

Надзвичайники гасять пожежу на природі. Фото: ДСНС

Упродовж 10-11 квітня у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики попереджають, що суха погода, яка накриє Україну найближчим часом, сприятиме поширенню пожеж в екосистемах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Пожежна небезпека у Києві 10-11 квітня

Через підвищений рівень пожежної небезпеки, киян та гостей столиці закликають бути обережними, відпочиваючи на природі, та не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях.

"Також містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування зокрема на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМДА

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про пожежну небезпеку у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні 10-12 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Яке покарання загрожує за порушення пожежної безпеки

За порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень (ст. 152 КУпАП).

Крім того, містянам необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на заплавах річок і присадибних ділянках: не спалювати стерню, сміття, залишків рослинності. Штраф за порушення правил становитиме:

для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 грн.

Також штраф загрожує за випалювання рослинності в межах територій природно-заповідного фонду:

для громадян — від 6120 до 12 240 грн;

для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас в КМДА нагадали, що під час дії воєнного стану в Києві та інших містах продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 10 квітня видасться теплою. Найспекотніше буде у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.