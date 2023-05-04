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В Киеве чаще всего нарушают языковой закон, — Кремень

4 мая 2023 16:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве чаще всего нарушают языковой закон, — Кремень
Языковой омбудсмен Тарас Кремень. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что Киев является лидером по нарушению языкового закона. На втором месте Харьковская область, а меньше всего обращений по нарушениям в восточных регионах и частично на юге.

Об этом Кремень рассказал на брифинге в Media Center Ukraine.

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Нарушение языкового закона

По словам омбудсмена, за 2022 год наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в сферах интернета и обслуживания. Среди всех секторов, подвергшихся нарушениям, сфера интернета оказалась на первом месте. Всего было зарегистрировано 989 обращений, связанных с отсутствием украинской версии интернет-сайтов. Кроме того, было зафиксировано 123 обращения, связанных с нарушением законодательства во время обслуживания потребителей.

В сфере наружной рекламы и вывесок также были обнаружены нарушения. Особенно это касается использования негосударственного языка на вывесках. На территории Харькова и Харьковской области было зарегистрировано 252 обращения по этому вопросу, а в Киеве — 54 обращения.

Представленные данные говорят о том, что правила и законы в области интернета и обслуживания потребителей не всегда соблюдаются. Нарушения в сфере наружной рекламы и использовании языковых стандартов также не являются исключением.

Напомним, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратил внимание на проблему, связанную с наличием двух типов паспортов граждан Украины — биометрических и старых, где сведения о гражданине записаны на двух языках — украинском и русском. В связи с этим он требует от Верховной Рады отказаться от двуязычного бумажного паспорта гражданина Украины. 

 

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