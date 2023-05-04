У Києві найчастіше порушують мовний закон, — Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Фото: УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що Київ є лідером щодо порушення мовного закону. На другому місці Харківська область, а найменше звернень щодо порушень у східних регіонах та частково на півдні.

Про це Кремінь розповів на брифінгу в Media Center Ukraine.

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Порушення мовного закону

За словами омбудсмена, за 2022 рік найбільша кількість порушень була зареєстрована у сферах інтернету та обслуговування. Серед усіх секторів, які зазнали порушень, сфера інтернету опинилася на першому місці. Усього було зареєстровано 989 звернень, пов'язаних із відсутністю української версії інтернет-сайтів. Крім того, було зафіксовано 123 звернення, пов'язані з порушенням законодавства під час обслуговування споживачів.

У сфері зовнішньої реклами та вивісок також було виявлено порушення. Особливо це стосується використання недержавної мови на вивісках. На території Харкова та Харківської області було зареєстровано 252 звернення з цього питання, а у Києві — 54 звернення.

Подані дані говорять про те, що правила та закони в галузі інтернету та обслуговування споживачів не завжди дотримуються. Порушення у сфері зовнішньої реклами та використання мовних стандартів також є винятком.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернув увагу на проблему, пов'язану з наявністю двох типів паспортів громадян України — біометричних та старих, де відомості про громадянина записані двома мовами — українською та російською. У зв'язку з цим він вимагає від Верховної Ради відмовитись від двомовного паперового паспорта громадянина України.