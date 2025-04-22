В Киеве пытались убить мужчину

В Киеве пытались застрелить мужчину — что известно
Во вторник, 22 апреля, в одном из районов Киева мужчина получил огнестрельное ранение. Правоохранители говорят, что, вероятно, было совершено покушение на убийство.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram.
В Киеве подстрелили мужчину — что говорят в полиции
Во вторник утром, 22 апреля, около 8:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением.
По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и врачи.
Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.
В то же время следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.
Напомним, что журналист Юрий Макаров, на которого 16 апреля совершили покушение в Киеве, получил ножевые ранения.
Кроме того, в начале апреля этого года в Днепре неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился местный чиновник вместе с женой.
Читайте Новини.LIVE!