В Киеве пытались убить мужчину

Место, где подстрелили мужчину в Киеве. Фото: Полиция Киева

Во вторник, 22 апреля, в одном из районов Киева мужчина получил огнестрельное ранение. Правоохранители говорят, что, вероятно, было совершено покушение на убийство.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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Во вторник утром, 22 апреля, около 8:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением.

По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и врачи.

Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

В то же время следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Напомним, что журналист Юрий Макаров, на которого 16 апреля совершили покушение в Киеве, получил ножевые ранения.

Кроме того, в начале апреля этого года в Днепре неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился местный чиновник вместе с женой.