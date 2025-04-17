Напад на Юрія Макарова в Києві — з'явилися нові деталі

Журналіст Юрій Макаров. Фото: Facebook

Журналіст Юрій Макаров, на якого 16 квітня здійснили замах у Києві, отримав два ножових поранення. Зараз він знаходиться у важкому стані в лікарні, але йому життю нічого не загрожує.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону 17 квітня.

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Деталі нападу на Юрія Макарова

Клименко розповів, невідомий прийшов до чоловіка та завдав його удару ножем. Це трапилося близько 22:24 16 квітня. Внаслідок нападу журналіст отримав два поранення — одне по руці, інше в тулуб.

Юрій Макаров сам викликав поліцію, а першу медичну допомогу йому надав патрульний. Зараз чоловік перебуває в лікарні у важкому стані, але загрози життю немає.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом нападу. Наразі нападника шукають.Слідство розглядає усі можливі мотиви. Перша версія — побутова, також є версія про роботу спецслужб країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше з'явилося перше фото пораненого Юрія Макарова з лікарні. Наразі загрози для його життя немає.

Крім того, на напад на журналіста відреагував Володимир Зеленський. Він повідомив, що одна з версій інциденту пов’язана з його професійною діяльністю.