В Киеве нардеп не смог обжаловать решение суда о наложении штрафа

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве апелляционный суд согласился с позицией представителя Офиса Генерального прокурора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб народного депутата Украины IX созыва и его защитника. Сторона защиты пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, признавшего нардепа виновным в совершении административного правонарушения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 20 декабря.

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Обстоятельства дела

Ранее Офис Генпрокурора обеспечил участие в рассмотрении Печерским районным судом города Киева административного протокола, касающегося правонарушения, связанного с коррупцией. Протокол был составлен Национальным агентством по предотвращению коррупции по материалам Государственного бюро расследований в отношении упомянутого народного депутата.

Прокурор в суде доказал, что народный избранник, являясь подозреваемым в уголовном производстве и действуя в условиях реального конфликта интересов, противоправно использовал свои депутатские полномочия. Он направил депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР для получения сведений, необходимых для реализации его личных интересов. Они никак не связаны с его депутатской деятельностью.

Дело народного депутата. Фото: Офис генпрокурора

Что решил суд

Суд согласился с позицией прокурора и признал народного депутата Украины виновным в совершении административного правонарушения. Суд применил к нему административное взыскание в виде штрафа.

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