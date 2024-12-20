В Киеве нардеп не смог обжаловать решение суда о наложении штрафа

В Киеве нардеп обжаловал штраф за коррупцию — что решил суд
В Киеве апелляционный суд согласился с позицией представителя Офиса Генерального прокурора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб народного депутата Украины IX созыва и его защитника. Сторона защиты пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, признавшего нардепа виновным в совершении административного правонарушения.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 20 декабря.
Обстоятельства дела
Ранее Офис Генпрокурора обеспечил участие в рассмотрении Печерским районным судом города Киева административного протокола, касающегося правонарушения, связанного с коррупцией. Протокол был составлен Национальным агентством по предотвращению коррупции по материалам Государственного бюро расследований в отношении упомянутого народного депутата.
Прокурор в суде доказал, что народный избранник, являясь подозреваемым в уголовном производстве и действуя в условиях реального конфликта интересов, противоправно использовал свои депутатские полномочия. Он направил депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР для получения сведений, необходимых для реализации его личных интересов. Они никак не связаны с его депутатской деятельностью.
Что решил суд
Суд согласился с позицией прокурора и признал народного депутата Украины виновным в совершении административного правонарушения. Суд применил к нему административное взыскание в виде штрафа.
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