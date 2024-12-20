У Києві нардеп не зміг оскаржити рішення суду щодо накладення штрафу

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві апеляційний суд погодився із позицією представника Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг народного депутата України ІХ скликання та його захисника. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення суду першої інстанції, який визнав нардепа винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 20 грудня.

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Обставини справи

Раніше Офіс Генпрокурора забезпечив участь у розгляді Печерським районним судом міста Києва адміністративного протоколу, який стосувався правопорушення, пов’язаного з корупцією. Протокол був складений Національним агентством з питань запобігання корупції за матеріалами Державного бюро розслідувань стосовно згаданого народного депутата.

Прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні та діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження. Він надіслав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації його особистих інтересів. Вони жодним чином не пов’язані із його депутатською діяльністю.

Справа народного депутата. Фото: Офіс генпрокурора​​​​​​

Що вирішив суд

Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

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