Нардепу Шевченко продлили меру пресечения

Нардеп Евгений Шевченко в зале суда. Фото: Суспільне

Суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Евгения Шевченко. Согласно судебному решению он будет находиться в следственном изоляторе до 7 марта без права внесения залога.

Об этом сообщает Суспільне во вторник, 7 января.

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Шевченко продлили меру пресечения

Прокурор просил суд продлить Шевченко содержание под стражей без права внесения залога. Сторона обвинения убеждена, что нардеп попытается скрываться от следствия, если выйдет из-под стражи.

"В случае избрания мягкой или более альтернативной меры пресечения, он может скрываться за пределами Украины", — считает прокурор.

Также, подчеркнул прокурор, во время досудебного расследования с момента взятия Шевченко под стражу, установлено, что отдельные видеозаписи, которые были размещены на YouTube и были взяты за основу доказательств в госизмене были уничтожены.

Судьба защиты

Адвокат нардепа заявил, что не существует доказательств, что канал на YouTube, с которого удалили записи может принадлежать его подзащитному. Он уверял суд, что также нет доказательств и относительно рисков, которые перечислил прокурор. Защитник нардепа просил применить не связанную с содержанием под стражей меру пресечения, в частности домашний арест, или же взятие его на поруки.

В то же время о взятии на поруки суд просили нардепы от депутатской группы "Восстановление Украины", которая образовалась после запрета в Украине партии ОПЗЖ, Антонина Славицкая и Анатолий Бурмич. Они отмечали, что знают Шевченко, как патриота в контексте его отношения к "агрессору". Также подсудимый, мол, никуда "не денется и не убежит".

Сам Шевченко назвал дело против него "политическим заказом". По его словам, видеозаписи с его участием выставляли другие люди, а он просто высказывал в них свое мнение. Нардеп также заявил, что бежать из Украины ему "не выгодно".

Взвесив все аргументы сторон, суд принял решение продлить содержание подозреваемого под стражей до 7 марта 2025 года. После оглашения решения Шевченко сказал, что "ничего другого и не ожидал".

В чем обвиняют Шевченко

Напомним, 8 ноября руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что некоторые народные депутаты имеют трудности с пониманием вопросов национальной безопасности. По информации СМИ, так он прокомментировал посты Шевченко.

А 14 ноября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины объявили подозрение нардепу Шевченко. По данным правоохранителей, он регулярно осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.