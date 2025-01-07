Нардепу Шевченку продовжили запобіжний захід

Нардеп Євгеній Шевченко в залі суду. Фото: Суспільне

Суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка. Згідно з судовим рішенням він перебуватиме у слідчому ізоляторі до 7 березня без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 7 січня.

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Шевченку продовжили запобіжний захід

Прокурор просив суд продовжити Шевченку тримання під вартою без права внесення застави. Сторона обвинувачення переконана, що нардеп спробує переховуватись від слідства, якщо вийде з-під варти.

"В разі обрання мʼякого або більш альтернативного запобіжного заходу, він може переховуватися за межами України", — вважає прокурор.

Також, наголосив прокурор, під час досудового розслідування з моменту взяття Шевченка під варту, встановлено, що окремі відеозаписи, що були розміщені на YouTube й були взятими за основу доказів у держзраді були знищені.

Позиція захисту

Адвокат нардепа заявив, що не існує доказів, що канал на YouTube, з якого видалили записи може належати його підзахисному. Він запевняв суд, що також немає доказів і щодо ризиків, які перелічив прокурор. Захисник нардепа просив застосувати не повʼязаний з триманням під вартою запобіжний захід, зокрема домашній арешт, або ж взяття його на поруки.

Водночас про взяття на поруки суд просили нардепи від депутатської групи "Відновлення України", яка утворилась після заборони в Україні партії ОПЗЖ, Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч. Вони наголошували, що знають Шевченка, як патріота у контексті його відношення до "агресора". Також підсудний, мовляв, нікуди "не подінеться і не втече".

Сам Шевченко назвав справу проти нього "політичним замовленням". За його словами, відеозаписи за його участі виставляли інші люди, а він просто висловлював в них свою думку. Нардеп також заявив, що втікати з України йому "не вигідно".

Зваживши всі аргументи сторін, суд прийняв рішення продовжити тримання підозрюваного під вартою до 7 березня 2025 року. Після оголошення рішення Шевченко сказав, що "нічого іншого і не очікував".

В чому звинувачують Шевченка

Нагадаємо, 8 листопада керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що деякі народні депутати мають труднощі з розумінням питань національної безпеки. За інформацією ЗМІ, так він прокоментував дописи Шевченка.

А 14 листопада Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України оголосили підозру нардепу Шевченку. За даними правоохоронців, він регулярно здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.