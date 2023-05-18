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В Киеве не будут открывать пляжный сезон: в КГГА объяснили причину

18 мая 2023 18:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Киеве не будут открывать пляжный сезон: в КГГА объяснили причину
Мужчина с женой на Днепре в Киеве. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 мая, Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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В КГГА советуют гражданам воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха из-за отсутствия укрытий и хранилища.

"На фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города упорно советую пока не посещать пляжи", — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены.

"Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что власти Одессы обсуждают вопросы открытия зон отдыха. Хотя конкретные пляжи, которые будут доступны гражданам, пока не определены.

В Харьковской области принято решение об открытии 7 пляжей. Они расположены в Безлюдовской, Песочинской, Краснокутской общинах, а также в городе Змиев.

До лета осталось 14 дней, и люди уже с нетерпением ждут теплых дней. Впрочем, второй год подряд из-за агрессии РФ, посещение моря опасно. В Николаевской области власти готовят альтернативные места для отдыха.

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