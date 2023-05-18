Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві не будуть відкривати пляжний сезон: в КМДА пояснили причину arrow

У Києві не будуть відкривати пляжний сезон: в КМДА пояснили причину

18 травня 2023 18:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Києві не будуть відкривати пляжний сезон: в КМДА пояснили причину
Чоловік з дружиною на Дніпрі у Києві. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 травня, Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Пляжний сезон у Києві

У КМДА радять громадянам утриматись від відвідувань пляжів та відпочинкових зон через відсутність укриттів і сховища.

"На тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо раджу поки не відвідувати пляжі", — сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. 

"Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", — йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що влада Одеси обговорює питання відкриття зон відпочинку. Хоча конкретні пляжі, які будуть доступні громадянам, поки не визначені.

У Харківській області ухвалене рішення про відкриття 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.  

До літа залишилось 14 днів, й люди вже з нетерпінням чекають на теплі дні. Втім, другий рік поспіль через агресію РФ, відвідування моря є небезпечним. На Миколаївщині влада готує альтернативні місця для відпочинку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB