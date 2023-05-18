У Києві не будуть відкривати пляжний сезон: в КМДА пояснили причину

Чоловік з дружиною на Дніпрі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня, Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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У КМДА радять громадянам утриматись від відвідувань пляжів та відпочинкових зон через відсутність укриттів і сховища.

"На тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо раджу поки не відвідувати пляжі", — сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.

"Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", — йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що влада Одеси обговорює питання відкриття зон відпочинку. Хоча конкретні пляжі, які будуть доступні громадянам, поки не визначені.

У Харківській області ухвалене рішення про відкриття 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.

До літа залишилось 14 днів, й люди вже з нетерпінням чекають на теплі дні. Втім, другий рік поспіль через агресію РФ, відвідування моря є небезпечним. На Миколаївщині влада готує альтернативні місця для відпочинку.