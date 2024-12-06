В Киеве судили несовершеннолетнего, который пел "Я русский"

Дарницкий райсуд Киева. Фото: сайт суда

В Киеве судили несовершеннолетнего, который в публичном месте пел русскую песню "Я русский". Ему назначили год пробационного надзора.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, несовершеннолетний парень вечером вблизи торгового центра "Аркадия" на левом берегу Киева напевал гимн России и песню российского исполнителя Шамана "Я русский".

Таким образом, он восхвалял лиц, осуществляющих вооруженную агрессию РФ против Украины. Этим гражданин совершил уголовное правонарушение.

Во время суда юноша признал свою вину и раскаялся. Также он согласился на прохождение программы реабилитации и реинтеграции детей и семей, которая реализуется на базе центра надежды и восстановления БФ "Спасем Украину".

Кроме того, он задонатил на ВСУ, волонтерил для беженцев из Украины и потерпевших в войне в польском городе Люблин.

Решение суда

Суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора в течение одного года.

Напомним, в Днепре суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему, который находился в автомобиле во время ДТП. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.

А в Черниговской области судили женщину, которая распространяла информацию о рейдах ТЦК.