У Києві судили неповнолітнього, який співав "Я русский"

Дарницький райсуд Києва. Фото: сайт суду

У Києві судили неповнолітнього, який у публічному місці співав російську пісню "Я русский". Йому призначили рік пробаційного нагляду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, неповнолітній хлопець увечері поблизу торгового центру "АРКАДІЯ" на лівому березі Києва наспівував гімн Росії та пісню російського виконавця Шамана "Я русский".

Таким чином він вихваляв осіб, які здійснюють збройну агресію РФ проти України. Цим громадянин вчинив кримінальне правопорушення.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Також він погодився на проходження Програми реабілітації та реінтеграції дітей і сімей, яка реалізовується на базі центру надії та відновлення БФ "Спасемо Україну".

Крім того, він задонатив на ЗСУ, волонтерив для біженців з України та для потерпілих у війні в польському місті Люблін.

Рішення суду

Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду протягом одного року.

Нагадаємо, у Дніпрі суд обрав запобіжний захід неповнолітньому, який перебував в автомобілі під час ДТП. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.

А у Чернігівській області судили жінку, яка поширювала інформацію про рейди ТЦК.