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В Киеве неизвестные пытались украсть растения прямо из городского цветника

30 августа 2023 13:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве неизвестные пытались украсть растения прямо из городского цветника
В Киеве неизвестные пытались украсть растения прямо из городского цветника. Фото: скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице местные жители пытались украсть растения из цветника. Инцидент произошел в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Что известно

Проезжая мимо Индустриального моста, полицейские заметили неизвестных, копавшихся в клумбе.

Блюстителям порядка удалось выяснить, что двое мужчин и женщина пытались украсть цветы. Граждане вырывали растения и складывали его в кучу.

Полицейские задержали граждан и вызвали на место следователей.

 

В полиции напомнили, что кража, к тому же в условиях военного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"А за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения, которые не отнесены к лесному фонду — штраф от 170 до 510 гривен", — добавили правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранителям удалось спасти мужчину от рокового шага. Киевлянин планировал покончить с собой, прыгнув с крыши многоэтажки.

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