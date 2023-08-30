У Києві невідомі намагалися вкрасти рослини прямо з міського квітника
У столиці місцеві жителі намагалися вкрасти рослини із квітника. Інцидент трапився у Соломʼянському районі Києва.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Що відомо
Проїжджаючи біля Індустріального мосту, поліцейські помітили невідомих, які копирсалися у клумбі.
Охоронцям порядку вдалося зʼясувати, що двоє чоловіків та жінка намагались вкрасти квіти. Громадяни виривали рослини та складали їх у купу.
Поліціянти затримали громадян та викликали на місце слідчих.
У поліції нагадали, що крадіжка, до того ж в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
"А за знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення, що не віднесені до лісового фонду — штраф від 170 до 510 гривень", — додали правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що У столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.