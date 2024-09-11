Нападение на священника-военного в Киеве — полиция проводит проверки

В Киеве неизвестные напали на священника-военнослужащего — полиция проводит проверку
Трое неизвестных в Киеве возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ. Полиция уже устанавливает все происшествия.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 11 сентября.
Нападение на священника-военного в Киеве
Правоохранители рассказали, что сегодня во время мониторинга социальных сетей они обнаружили информацию о нападении. Отмечается, что в одном из Telegram-каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ.
"Указанное событие зарегистрировано, идет проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим впоследствии", — рассказали в полиции.
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