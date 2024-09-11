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У Києві невідомі напали на священника-військовослужбовця — поліція проводить перевірку

11 вересня 2024 09:41
Катерина Османська - Редактор
Напад на священника військового у Києві — поліція проводить перевірки
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: патрульна поліція Києва
Катерина Османська - Редактор

Троє невідомих у Києві біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ. Поліція вже встановляє всі обставини події.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у середу, 11 вересня. 

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Правоохоронці розповіли, що сьогодні під час моніторингу соціальних мереж вони виявили інформацію про напад. Зазначається, що в одному з Telegram-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується з потерпілим та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом", — розповіли в поліції. 

напад на священника-військового в Києві
Скриншот допису поліції

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