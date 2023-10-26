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В Киеве неизвестные обмотали памятник Репину пленкой

26 октября 2023 16:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве неизвестные обмотали памятник Репину пленкой
Памятник Илье Репину в Киеве 26 октября 2023 года. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 26 октября, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Теперь, по словам корреспондента, на месте памятника виднеется только постамент.

"К слову, сам Илья Репин родился в Чугуеве. Это украинский город, еще тогда входивший в состав Харьковской губернии", — добавляет корреспондент.

Следует напомнить, что 24 октября этого года активисты организации "Соломенские котики" повесили на памятник Пушкину маскировочную сетку. Таким образом они требуют сноса монумента.

Снос памятников в Киеве
Маскировочная сетка на памятнике Пушкина. Фото:
Новини.LIVE
Снос памятников в Киеве
Маскировочная сетка на памятнике Пушкина. Фото:
Новини.LIVE

К слову, в Одессе планируют провести новый конкурс по реконструкции пространства на Екатерининской площади. 26 октября на исполкоме горсовета предыдущий признали несостоявшимся.

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