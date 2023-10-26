В Киеве неизвестные обмотали памятник Репину пленкой

Памятник Илье Репину в Киеве 26 октября 2023 года. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 26 октября, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Теперь, по словам корреспондента, на месте памятника виднеется только постамент.

"К слову, сам Илья Репин родился в Чугуеве. Это украинский город, еще тогда входивший в состав Харьковской губернии", — добавляет корреспондент.

Следует напомнить, что 24 октября этого года активисты организации "Соломенские котики" повесили на памятник Пушкину маскировочную сетку. Таким образом они требуют сноса монумента.

Маскировочная сетка на памятнике Пушкина. Фото:

Новини.LIVE

Маскировочная сетка на памятнике Пушкина. Фото:

Новини.LIVE

К слову, в Одессе планируют провести новый конкурс по реконструкции пространства на Екатерининской площади. 26 октября на исполкоме горсовета предыдущий признали несостоявшимся.