В Киеве неизвестные обмотали памятник Репину пленкой
В четверг, 26 октября, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Теперь, по словам корреспондента, на месте памятника виднеется только постамент.
"К слову, сам Илья Репин родился в Чугуеве. Это украинский город, еще тогда входивший в состав Харьковской губернии", — добавляет корреспондент.
Следует напомнить, что 24 октября этого года активисты организации "Соломенские котики" повесили на памятник Пушкину маскировочную сетку. Таким образом они требуют сноса монумента.
К слову, в Одессе планируют провести новый конкурс по реконструкции пространства на Екатерининской площади. 26 октября на исполкоме горсовета предыдущий признали несостоявшимся.
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