У Києві невідомі обмотали пам'ятник Рєпіну плівкою

Пам'ятник Іллі Рєпіну в Києві 26 жовтня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 жовтня, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Тепер, за словами кореспондента, на місці пам'ятки видніється лише постамент.

"До слова, сам Ілля Рєпін народився у Чугуєві. Це українське місто, яке ще тоді входило до складу Харківської губернії", — додає кореспондент.

Варто нагадати, що 24 жовтня цього року активісти організації "Солом'янські котики" повісили на памʼятник Пушкіну маскувальну сітку. Таким чином вони вимагали знесення монумента.

Маскувальна сітка на пам'ятнику Пушкіна. Фото:

Новини.LIVE

Маскувальна сітка на пам'ятнику Пушкіна. Фото:

Новини.LIVE

До слова, в Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. 26 жовтня на виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.