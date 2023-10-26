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У Києві невідомі обмотали пам'ятник Рєпіну плівкою

26 жовтня 2023 16:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві невідомі обмотали пам'ятник Рєпіну плівкою
Пам'ятник Іллі Рєпіну в Києві 26 жовтня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 26 жовтня, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Тепер, за словами кореспондента, на місці пам'ятки видніється лише постамент. 

"До слова, сам Ілля Рєпін народився у Чугуєві. Це українське місто, яке ще тоді входило до складу Харківської губернії", — додає кореспондент. 

Варто нагадати, що 24 жовтня цього року активісти організації "Солом'янські котики" повісили на памʼятник Пушкіну маскувальну сітку. Таким чином вони вимагали знесення монумента.

Знесення пам'ятників у Києві
Маскувальна сітка на пам'ятнику Пушкіна. Фото: 
Новини.LIVE
Знесення пам'ятників у Києві
Маскувальна сітка на пам'ятнику Пушкіна. Фото: 
Новини.LIVE

До слова, в Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. 26 жовтня на виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.

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