У Києві невідомі обмотали пам'ятник Рєпіну плівкою
У четвер, 26 жовтня, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Тепер, за словами кореспондента, на місці пам'ятки видніється лише постамент.
"До слова, сам Ілля Рєпін народився у Чугуєві. Це українське місто, яке ще тоді входило до складу Харківської губернії", — додає кореспондент.
Варто нагадати, що 24 жовтня цього року активісти організації "Солом'янські котики" повісили на памʼятник Пушкіну маскувальну сітку. Таким чином вони вимагали знесення монумента.
До слова, в Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. 26 жовтня на виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.
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