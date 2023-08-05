В Киеве неизвестные травили бездомных кошек: полиция их уже ищет

Беспризорный кот. Иллюстративное фото: pixabay

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Неизвестные начали травить бездомных котов в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева.

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Детали преступления

"В Соломенское управление с заявлением обратились представители Киевского общества защиты животных о том, что выявлен факт жестокого обращения с животными на улице Ивана Пулюя. Следственно-оперативная группа, прибывшая по указанному адресу, задокументировала факт преступления", — говорится в сообщении.

Отравление кошек

Как выяснилось, неизвестные бросают на улицах ядовитое вещество для того, чтобы убивать бездомных кошек.

За такие действия злоумышленникам грозит от двух до трех лет лишения свободы с конфискацией животного.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, и привлечению их к уголовной ответственности", — отметили в полиции.

Напомним, количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.