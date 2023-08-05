В Киеве неизвестные травили бездомных кошек: полиция их уже ищет
В Киеве возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Неизвестные начали травить бездомных котов в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева.
В результате таких действий одно животное уже погибло, за жизнь другого борятся ветеринары.
Детали преступления
"В Соломенское управление с заявлением обратились представители Киевского общества защиты животных о том, что выявлен факт жестокого обращения с животными на улице Ивана Пулюя. Следственно-оперативная группа, прибывшая по указанному адресу, задокументировала факт преступления", — говорится в сообщении.
Отравление кошек
Как выяснилось, неизвестные бросают на улицах ядовитое вещество для того, чтобы убивать бездомных кошек.
За такие действия злоумышленникам грозит от двух до трех лет лишения свободы с конфискацией животного.
"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, и привлечению их к уголовной ответственности", — отметили в полиции.
Напомним, количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.