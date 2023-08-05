У Києві невідомі труїли безпритульних котів: поліція їх вже шукає

Безпритульний кіт. Ілюстративне фото: pixabay

У Києві розпочали кримінальне провадження щодо факту жорстокого поводження з тваринами. Невідомі особи почали труїти безпритульних котів у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

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Деталі злочину

"До Солом’янського управління із заявою звернулися представники Київського товариства захисту тварин про те, що виявлено факт жорстокого поводження із тваринами на вулиці Івана Пулюя. Слідчо-оперативна група, яка прибула за вказаною адресою, задокументувала факт злочину", — йдеться у повідомленні.

Отруєння котів

Як з'ясувалося, невідомі люди кидають на вулицях отруйну речовину для того, щоб вбивати безпритульних котів.

За такі дії зловмисникам загрожує від двох до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

"Наразі проводяться заходи зі встановлення осіб, причетних до злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності", — зазначили у поліції.

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