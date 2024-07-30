В Киеве будут судить няню, бившую в автобусе 4-летнюю девочку

Скриншот из видео избиения ребенка в киевском автобусе. Фото: Киевская городская прокуратура

В апреле в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как в Киеве пожилая женщина в автобусе бьет маленькую девочку. Кадры увидела мать 4-летнего ребенка, которая узнала на нем свою дочь и няню. Женщина обратилась в полицию. Расследование уже завершено, женщине грозит уголовная ответственность по статье "Побои и пытки".

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram во вторник, 30 июля.

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Сообщение столичной прокуратуры. Фото: скриншот

Обстоятельства дела

Расследование было начато после того, как в полицию обратилась женщина, которая узнала, что няня ее 4-летней дочери применяет насилие к ребенку. Соответствующее видео заявительница увидела в соцсетях — пассажиры автобуса зафиксировали, как пожилая женщина наносит удары девочке.

Правоохранителям няня объяснила, что пощечины ребенку давала, чтобы не позволить ей уснуть. Об этом она якобы договорилась с 4-летней девочкой, с которой в тот день ехала в церковь.

Что грозит няне, которая била ребенка

Обвинительный акт в отношении няни за умышленные нанесения ударов по лицу ребенка, которые не повлекли телесных повреждений, направлено в суд. Обвиняемой грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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