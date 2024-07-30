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В Киеве няня била в автобусе 4-летнюю девочку — что грозит женщине

30 июля 2024 12:07
Галина Шподарева - редактор
В Киеве будут судить няню, бившую в автобусе 4-летнюю девочку
Скриншот из видео избиения ребенка в киевском автобусе. Фото: Киевская городская прокуратура
Галина Шподарева - редактор

В апреле в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как в Киеве пожилая женщина в автобусе бьет маленькую девочку. Кадры увидела мать 4-летнего ребенка, которая узнала на нем свою дочь и няню. Женщина обратилась в полицию. Расследование уже завершено, женщине грозит уголовная ответственность по статье "Побои и пытки".

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram во вторник, 30 июля.

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Сообщение столичной прокуратуры. Фото: скриншот

Обстоятельства дела

Расследование было начато после того, как в полицию обратилась женщина, которая узнала, что няня ее 4-летней дочери применяет насилие к ребенку. Соответствующее видео заявительница увидела в соцсетях — пассажиры автобуса зафиксировали, как пожилая женщина наносит удары девочке.  

Правоохранителям няня объяснила, что пощечины ребенку давала, чтобы не позволить ей уснуть. Об этом она якобы договорилась с 4-летней девочкой, с которой в тот день ехала в церковь. 

Что грозит няне, которая била ребенка

Обвинительный акт в отношении няни за умышленные нанесения ударов по лицу ребенка, которые не повлекли телесных повреждений, направлено в суд. Обвиняемой грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. 

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не поцеловал ему руку на официальном мероприятии в городе Ризе. Видео опубликовал ряд СМИ.

В Луцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего товарища. Трагические события происходили на глазах у ребенка.

Ранее мы писали, что в Новоукраинке Кировоградской области суд вынес приговор напавшему на подростка мужчине, повалил его на землю и избил. За это ему присудили штраф в 850 гривен.

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