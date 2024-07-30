Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві няня била в автобусі 4-річну дівчинку — що загрожує жінці arrow

У Києві няня била в автобусі 4-річну дівчинку — що загрожує жінці

30 липня 2024 12:07
Галина Шподарева - редактор
У Києві судитимуть няню, яка побила в автобусі 4-річну дівчинку
Скриншот із відео побиття дитини в київському автобусі. Фото: Київська міська прокуратура
Галина Шподарева - редактор

У квітні у соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як у Києві літня жінка в автобусі б'є маленьку дівчинку. Кадри побачила матір 4-річної дитини, яка впізнала на ньому свою доньку та няню. Жінка звернулась до поліції. Розслідування вже завершено, жінці загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Побої і мордування". 

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури у Telegram у вівторок, 30 липня. 

Читайте також:
У Києві няня била в автобусі 4-річну дівчинку — що загрожує жінці - фото 1
Допис столичної прокуратури. Фото: скриншот

Обставини справи

Розслідуванні було розпочато після того, як до поліції звернулася жінка, яка дізналася, що нянька її 4-річної доньки застосовує насильство до дитини. Відповідне відео заявниця побачила в соцмережах — пасажири автобуса зафіксували, як літня жінка завдає ударів дівчинці.  

Правоохоронцям няня пояснила, що ляпаси дитині давала, щоб не дозволити їй заснути. Про це вона начебто домовилась із 4-річної дівчинкою, з якою того дня їхала до церкви. 

Що загрожує няні, яка била дитину

Обвинувальний акт відносно няні за умисні завдання ударів по обличчю дитини, які не спричинили тілесних ушкоджень, скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дав ляпаса хлопчику, який не поцілував йому руку на офіційному заході в місті Різе. Відео опублікувала низка ЗМІ. 

У Луцьку чоловік в стані алкогольного сп'яніння вбив свого товариша. Трагічні події відбувалися на очах у дитини.

Раніше ми писали, що у Новоукраїнці Кіровоградської області суд виніс вирок чоловікові, який напав на підлітка, повалив його на землю та побив. За це йому присудили штраф у 850 гривень.

Київ суд діти побиття звинувачення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ