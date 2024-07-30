У Києві судитимуть няню, яка побила в автобусі 4-річну дівчинку

Скриншот із відео побиття дитини в київському автобусі. Фото: Київська міська прокуратура

У квітні у соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як у Києві літня жінка в автобусі б'є маленьку дівчинку. Кадри побачила матір 4-річної дитини, яка впізнала на ньому свою доньку та няню. Жінка звернулась до поліції. Розслідування вже завершено, жінці загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Побої і мордування".

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури у Telegram у вівторок, 30 липня.

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Обставини справи

Розслідуванні було розпочато після того, як до поліції звернулася жінка, яка дізналася, що нянька її 4-річної доньки застосовує насильство до дитини. Відповідне відео заявниця побачила в соцмережах — пасажири автобуса зафіксували, як літня жінка завдає ударів дівчинці.

Правоохоронцям няня пояснила, що ляпаси дитині давала, щоб не дозволити їй заснути. Про це вона начебто домовилась із 4-річної дівчинкою, з якою того дня їхала до церкви.

Що загрожує няні, яка била дитину

Обвинувальний акт відносно няні за умисні завдання ударів по обличчю дитини, які не спричинили тілесних ушкоджень, скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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