Компенсация за разрушенное имущество в Киеве — какая процедура

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE

В Киеве для жителей, чье жилье стало непригодным для проживания, ввели новую систему поддержки. Впрочем, пострадавшие сталкиваются с бюрократическими трудностями.

Обо всех нюансах получения выплат рассказала журналистка Мария Гураль в расследовании проекта "Наша справа".

Как предоставляют компенсацию жителям Киева

По новой программе владельцы разрушенного имущества могут получить единовременную выплату в 40 тыс. грн и ежемесячную компенсацию 20 тыс. грн на аренду. С начала 2025 года такую помощь получили уже более 6,6 тыс. человек, а ежемесячные выплаты на аренду — 248 человек.

Однако в процессе оформления горожане сталкиваются с бюрократическими проблемами, которые замедляют и существенно усложняют процесс. По словам председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, город пытается привлекать все ресурсы, однако человеческий фактор остается ограничением.

"Есть жалобы на то, что город не успевает проверить всех. Но это не из-за какой-то злой воли, или недоработки. Просто люди работают на пределе своих физических возможностей. Для ускорения этих процессов, город максимально мобилизовал ресурсы", — сказал Фесик.

Кроме того, существуют и другие нюансы при оказании помощи. Так, например, если в собственности человека есть еще одно имущество или даже минимальная доля, то местные власти могут отказать в предоставлении помощи.

К тому же, пострадавших не всегда устраивает предложенная городом альтернатива для проживания.

"Город Киев имеет и предлагает некоторый жилой фонд, который есть, но он не удовлетворяет людей по размеру, по качеству. Потому что, как правило, человек жил в своей двухкомнатной квартире, а ему предлагают комнату в каком-то пансионате", — подчеркнул чиновник.

Также всех жителей призывают позаботиться об оформлении документов и внесении жилья в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Напомним, в проекте госбюджета на 2026 год правительство предусмотрело более 7 млрд грн на компенсацию за разрушенное жилье.

Ранее мы также писали о процедуре получения сертификата "єВідновлення" для совладельцев недвижимости.