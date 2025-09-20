Компенсація за зруйноване майно в Києві — яка процедура

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

У Києві для мешканців, чиє житло стало непридатним для проживання, запровадили нову систему підтримки. Втім, постраждалі стикаються з бюрократичними труднощами.

Про усі нюанси отримання виплат розповіла журналістка Марія Гураль в розслідуванні проєкту "Наша справа".

Як надають компенсацію мешканцям Києва

За новою програмою власники зруйнованого майна можуть отримати одноразову виплату у 40 тис. грн та щомісячну компенсацію 20 тис. грн на оренду. Від початку 2025 року таку допомогу отримали вже понад 6,6 тис. людей, а щомісячні виплати на оренду — 248 осіб.

Однак у процесі оформлення містяни зіштовхуються із бюрократичними проблемами, які уповільнюють та суттєво ускладнюють процес. За словами голови Оболонської РДА Кирила Фесика, місто намагається залучати всі ресурси, однак людський фактор залишається обмеженням.

"Є скарги на те, що місто не встигає перевірити всіх. Але це не через якусь злу волю, чи недопрацювання. Просто люди працюють на межі своїх фізичних можливостей. Для пришвидшення цих процесів, місто максимально мобілізувало ресурси", — сказав Фесик.

Крім того, існують й інші нюанси при наданні допомоги. Так, наприклад, якщо у власності людини є ще одне майно або навіть мінімальна частка, то місцева влада може відмовити у наданні допомоги.

До того ж, постраждалих не завжди влаштовує запропонована містом альтернатива для проживання.

"Місто Київ має і пропонує деякий житловий фонд, який є, але він не задовольняє людей за розміром, за якістю. Тому що, як правило, людина жила у своїй двокімнатній квартирі, а їй пропонують кімнату в якомусь пансіонаті", — наголосив посадовець.

Також усіх мешканців закликають подбати про оформлення документів та внесення житла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2026 рік уряд передбачив понад 7 млрд грн на компенсацію за зруйноване житло.

Раніше ми також писали про процедуру отримання сертифіката "єВідновлення" для співвласників нерухомості.